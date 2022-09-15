Скариоло: сейчас Германия — лучшая команда на этом Евробаскете

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло поделился мыслями о предстоящем матче полуфинала чемпионата Европы по баскетболу с национальной командой Германии.
«Есть ощущение удовлетворения от того, что мы попали в четыре лучшие команды на таком качественном и сложном турнире. Но мы намерены продолжать бороться. Сейчас Германия — лучшая команда на этом Евробаскете, не только из-за своей силы, но и из-за того, как они играют. Важный фактор заключается в том, что для них это домашний турнир. Атмосфера будет оказывать давление на игроков и судей.
Это вызов, будет сложно. Нам нужно готовиться и сражаться тем составом, который у нас есть. Будет недостаточно сыграть на 80 процентов своих возможностей», — приводит слова Серджо Скариоло Basket News.
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