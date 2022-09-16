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Совладелец «Финикса» призвал НБА навсегда отстранить Роберта Сарвера

Совладелец «Финикса» призвал НБА навсегда отстранить Роберта Сарвера
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Совладелец клуба НБА «Финикс Санз» Джам Наджафи призвал лигу отстранить Роберта Сарвера навсегда.

Ранее расследование НБА подтвердило, что Сарвер допускал расистские и сексистские высказывания в адрес своих сотрудников, за что и был отстранён на год и оштрафован на $ 10 млн.

«Я призываю к отставке Сарвера. Я не хочу быть управляющим, но буду работать, чтобы человек, который займёт эту должность, относился ко всем достойно и с уважением», — приводит слова Наджафи Bleacher Report.

На данный момент «Финикс» назначил временного управляющего. Сам Наджафи обладает второй по величине долей в клубе.

Стоит отметить, что такие звёзды НБА, как Леброн Джеймс и Крис Пол, раскритиковали решение НБА, посчитав его слишком мягким.

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