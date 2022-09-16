Матеуш Понитка: все мечтают о золоте, но нужно оставаться скромными

Форвард сборной Польши Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Франции в рамках полуфинала чемпионата Европы 2022 года.



При этом экс-игрок «Зенита» сначала едва не сказал, что Польша намерена завоевать золото, но вовремя поправил свою же фразу.



«Было бы здорово выиграть з… Нет, нет, здорово выиграть медаль. Все мечтают о золотых медалях, и это абсолютно нормально, но нужно оставаться скромными. Мы не фавориты, это нужно понимать. У Франции классные игроки, а мы уже очень устали», — приводит слова Понитки Eurohoops.



В четвертьфинале Польша справилась со сборной Словении (90:87) и в матче за выход в финал Евробаскета встретится с национальной командой Франции.



Стоит отметить, что поляки не выигрывали медали на чемпионатах Европы с 1967 года.

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