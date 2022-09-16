Матеуш Понитка: все мечтают о золоте, но нужно оставаться скромными

Форвард сборной Польши Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящего матча с национальной командой Франции в рамках полуфинала чемпионата Европы 2022 года.
При этом экс-игрок «Зенита» сначала едва не сказал, что Польша намерена завоевать золото, но вовремя поправил свою же фразу.
«Было бы здорово выиграть з… Нет, нет, здорово выиграть медаль. Все мечтают о золотых медалях, и это абсолютно нормально, но нужно оставаться скромными. Мы не фавориты, это нужно понимать. У Франции классные игроки, а мы уже очень устали», — приводит слова Понитки Eurohoops.
В четвертьфинале Польша справилась со сборной Словении (90:87) и в матче за выход в финал Евробаскета встретится с национальной командой Франции.
Стоит отметить, что поляки не выигрывали медали на чемпионатах Европы с 1967 года.
- 16 сентября 2022
-
13:53
-
12:47
-
11:50
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
22:01
-
21:45
-
20:51
-
19:36
-
18:33
-
17:46
-
16:28
-
15:58
-
15:33
-
15:07
-
14:16
-
13:43
-
13:35
-
12:40
-
12:13
-
11:44
-
11:41
-
10:15
-
10:10
-
09:41
-
09:24
-
00:59
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:00
- 14 сентября 2022
-
23:47