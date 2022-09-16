Лидер сборной Франции Гобер: меня устроит только победа на Евробаскете
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Центровой сборной Франции Руди Гобер заявил, что команда нацеливается на победу на чемпионате Европы 2022 года.
«Я здесь для того, чтобы побеждать. Моя цель — золотая медаль, только победа на турнире меня устроит. Чтобы добиться этого, я стремлюсь стать лучше. Верю в то, что наша команда достаточно хороша, чтобы решать такие задачи. Осталось обыграть Польшу и выиграть ещё один матч, после этого я буду счастлив.
Очень важно продолжать в себя верить. Мне кажется, мы прибавляем матч от матча. Понятно, что ошибок не избежать, но мы можем на них учиться, что и происходит», — приводит слова Гобера Mozzart Sport.
В полуфинале Евробаскета-2022 сборная Франции сыграет с Польшей. Матч состоится 16 сентября.
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