Лидер сборной Франции Гобер: меня устроит только победа на Евробаскете

Центровой сборной Франции Руди Гобер заявил, что команда нацеливается на победу на чемпионате Европы 2022 года.



«Я здесь для того, чтобы побеждать. Моя цель — золотая медаль, только победа на турнире меня устроит. Чтобы добиться этого, я стремлюсь стать лучше. Верю в то, что наша команда достаточно хороша, чтобы решать такие задачи. Осталось обыграть Польшу и выиграть ещё один матч, после этого я буду счастлив.



Очень важно продолжать в себя верить. Мне кажется, мы прибавляем матч от матча. Понятно, что ошибок не избежать, но мы можем на них учиться, что и происходит», — приводит слова Гобера Mozzart Sport.



В полуфинале Евробаскета-2022 сборная Франции сыграет с Польшей. Матч состоится 16 сентября.