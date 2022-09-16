Дэвид Блатт: для меня фаворит Евробаскета — Германия

Бывший главный тренер сборной России и «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт поделился мнением о том, кто является фаворитом Евробаскета-2022.



«Сейчас мой фаворит Евробаскета — Германия. Они показывают стабильный и качественный баскетбол, к тому же играют дома. Баскетбол в Германии на подъёме, интерес болельщиков к игре очень большой. Конечно, после такого выступления сборной на Евробаскете он вырастет ещё больше. Но если говорить конкретно об этом турнире, то у Германии прекрасно обученная команда с великолепными игроками.



Перед своими болельщиками они показывают игру высочайшего уровня. Сейчас именно они фавориты, особенно без Словении, Греции и Сербии. Они играют в нападении даже лучше, чем сборная России, которую я тренировал. Тогда мы хорошо играли в атаке, но мы были великолепны в обороне. У нас был другой стиль игры, так что я не уверен, что эта немецкая сборная напоминает мне нашу сборную России. Не считая того, что они выступают столь же успешно», — приводит слова Блатта Eurohoops.

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