Жером Боатенг посетил полуфинальный матч Евробаскета между сборными Германии и Испании

Защитник «Лиона» и сборной Германии по футболу Жером Боатенг посетил полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными Германии и Испании. Матч проходит в эти минуты в Берлине. После половины встречи сборная Германии ведёт в счёте — 48:44.

Напомним, победитель матча между сборными Германии и Испании встретится в финале Евробаскета со сборной Франции. Ранее французы разгромили сборную Польши и стали первыми финалистами чемпионата Европы.



Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выходили по четыре лучшие сборные из каждой группы.