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Определились финалисты Евробаскета-2022

Определились финалисты Евробаскета-2022
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Стали известны участники финала и матча за третье место чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Финальные матчи турнира состоятся 18 сентября.

На стадии полуфинала не обошлось без разгрома — сборная Франции победила национальную команду Польши с разницей «+41». Сборные Испании и Германии сыграли более близкий матч, в котором сильнее оказались испанские баскетболисты.

Таким образом, в финале Евробаскета-2022 сыграют сборные Испании и Франции. В матче за третье место турнира встретятся команды Германии и Польши.

ДатаВремяМатч
18.09.202218:15Германия — Польша (матч за третье место)
18.09.202221:30Франция — Испания (финал)
Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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