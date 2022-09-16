Определились финалисты Евробаскета-2022

Стали известны участники финала и матча за третье место чемпионата Европы по баскетболу — 2022. Финальные матчи турнира состоятся 18 сентября.
На стадии полуфинала не обошлось без разгрома — сборная Франции победила национальную команду Польши с разницей «+41». Сборные Испании и Германии сыграли более близкий матч, в котором сильнее оказались испанские баскетболисты.
Таким образом, в финале Евробаскета-2022 сыграют сборные Испании и Франции. В матче за третье место турнира встретятся команды Германии и Польши.
|Дата
|Время
|Матч
|18.09.2022
|18:15
|Германия — Польша (матч за третье место)
|18.09.2022
|21:30
|Франция — Испания (финал)
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.
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