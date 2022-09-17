«Лейкерс» объявили о подписании Денниса Шрёдера

«Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о подписании контракта с разыгрывающим сборной Германии Деннисом Шрёдером. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Роб Пелинка.

Условия сделки не разглашаются, но, по информации инсайдеров, стороны договорились о годовом контракте на сумму $ 2,64 млн.

«Мы очень рады приветствовать Денниса Шрёдера в «Лейкерс». Он добавит нам глубину состава и закроет позицию защитника. Деннис также является проверенным бомбардиром и плеймейкером. Мы очень рады, что он вернётся к нам после успешного выступления за свою национальную команду», — цитирует Пелинку пресс-служба НБА.

Напомним, Шрёдер уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.

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