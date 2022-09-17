Кто победит в финале Евробаскета-2022?

Завтра, 18 сентября, состоится финал мужского чемпионата Европы по баскетболу — 2022, в котором сборная Испании встретится с национальной командой Франции. Матч пройдёт в Берлине (Германия). Начало противостояния — в 21:30 мск.

«Чемпионат» предлагает вам выбрать фаворита этого матча и проголосовать за команду, которая, на ваш взгляд, возьмёт титул чемпиона Европы — 2022.

Напомним, сборная Испании начинала турнир в группе А, одержав там четыре победы — над Болгарией (114:87), Грузией (90:64), Черногорией (82:65), Турцией (72:69) — и потерпев неожиданное поражение в матче с Бельгией (73:83). В 1/8 финала испанцы в овертайме переиграли Литву (102:94), в четвертьфинале оказались сильнее сборной Финляндии (100:90), а в полуфинале сломили сопротивление крепкой Германии (96:91).

Французы на групповом этапе обыграли Литву (77:73), Венгрию (78:74), Боснию и Герцеговину (81:68) и уступили сборным Германии (63:76) и Словении (82:88). В 1/8 и 1/4 финала по исходам овертайма они оказались сильнее Турции (87:86) и Италии (93:85), а за выход в решающий матч разгромили сборную Польши (95:54).