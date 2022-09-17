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Шрёдер — о «Лейкерс»: возвращаюсь в лучший клуб, чтобы всё исправить!

Шрёдер — о «Лейкерс»: возвращаюсь в лучший клуб, чтобы всё исправить!
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Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер прокомментировал своё возвращение в «Лос-Анджелес Лейкерс», опубликовав пост в социальных сетях.

«В прошлом сезоне чувствовал себя не лучшим образом. Но никто не знал, что происходит на самом деле. Я возвращаюсь в самый лучший клуб, чтобы всё исправить! Надеюсь, фанаты «Лейкерс» будут поддерживать меня каждый день. Я буду выкладываться на все 100! Не могу дождаться, когда начну там играть», – написал Шрёдер.

Напомним, ранее «Лейкерс» объявили о подписании контракта со Шрёдером. Он уже выступал за калифорнийский клуб в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 – в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.

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