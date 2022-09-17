Шрёдер — о «Лейкерс»: возвращаюсь в лучший клуб, чтобы всё исправить!

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер прокомментировал своё возвращение в «Лос-Анджелес Лейкерс», опубликовав пост в социальных сетях.
«В прошлом сезоне чувствовал себя не лучшим образом. Но никто не знал, что происходит на самом деле. Я возвращаюсь в самый лучший клуб, чтобы всё исправить! Надеюсь, фанаты «Лейкерс» будут поддерживать меня каждый день. Я буду выкладываться на все 100! Не могу дождаться, когда начну там играть», – написал Шрёдер.
Напомним, ранее «Лейкерс» объявили о подписании контракта со Шрёдером. Он уже выступал за калифорнийский клуб в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 – в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.
Йоханнес Бё показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо.
- 17 сентября 2022
-
14:29
-
13:45
-
12:56
-
12:43
-
11:13
-
10:32
-
10:16
-
00:30
- 16 сентября 2022
-
23:32
-
23:21
-
22:14
-
21:44
-
20:46
-
19:58
-
18:46
-
18:00
-
16:36
-
15:55
-
15:33
-
14:50
-
13:53
-
12:47
-
11:50
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
22:01
-
21:45
-
20:51
-
19:36
-
18:33
-
17:46
-
16:28