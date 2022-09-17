Дэвид Блатт рассказал о триумфальном выступлении сборной России на Евробаскете-2007

Бывший главный тренер мужской сборной России Дэвид Блатт вспомнил триумфальное выступление команды на Евробаскете-2007. Напомним, сборная России под руководством американского наставника взяла в 2007 году золото чемпионата Европы.

«Мы показывали великолепный баскетбол на протяжении большей части чемпионата Европы. Точно были аутсайдерами в 1/4 финала с очень сильной Францией и Тони Паркером — и победили. Потом уверенно прошли в полуфинале Литву с Ясикявичюсом, Сонгайлой, Клейзой и Шишкаускасом. Так что к финалу наша сборная подошла в уверенности, что может сражаться с кем угодно — даже если весь баскетбольный мир думает иначе.

Мы знали, что если покажем правильную игру, то сможем бросить испанцам вызов, это будет давить на них. И нам это удалось! Как команда мы превзошли самые смелые ожидания и при этом выиграли очень тяжёлый Евробаскет по вполне объяснимым причинам. Мы вообще не говорили о золоте перед стартом турнира. Нашей задачей было стать лучшей версией сборной России. Мы сосредоточились на этой цели, а успех стал следствием», — цитирует Блатта пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

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