Гомельский: мои симпатии в финале на стороне французов

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы — 2022, в котором встретятся сборные Испании и Франции.



«Кто победит в финале? Не знаю и гадать не хочу. Мои симпатии будут на стороне французов, но гарантировать их победу в финале не могу», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, сборная Испании начинала турнир в группе А, одержав там четыре победы — над Болгарией (114:87), Грузией (90:64), Черногорией (82:65), Турцией (72:69) — и потерпев неожиданное поражение в матче с Бельгией (73:83). В 1/8 финала испанцы в овертайме переиграли Литву (102:94), в четвертьфинале оказались сильнее сборной Финляндии (100:90), а в полуфинале сломили сопротивление крепкой Германии (96:91).



Французы на групповом этапе обыграли Литву (77:73), Венгрию (78:74), Боснию и Герцеговину (81:68) и уступили сборным Германии (63:76) и Словении (82:88). В 1/8 и 1/4 финала по исходам овертайма они оказались сильнее Турции (87:86) и Италии (93:85), а за выход в решающий матч разгромили сборную Польши (95:54).