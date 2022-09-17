Гомельский объяснил разгромное поражение поляков в матче с Францией
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил причины разгромного поражения сборной Польши от команды Франции.
«Польша против Словении поймала вдохновение и победила на великой мотивации. Однако сохранить такую мотивацию даже на две игры очень тяжело. Вот и опустили руки против французов, проиграв без всякой надежды», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомним, в четвертьфинале Польша сломила сопротивление одного из фаворитов турнира — сборной Словении.
Французы оказались намного сильнее поляков — встреча завершилась со счётом 95:54.
Теперь сборная Польши сыграет в матче за третье место против национальной команды Германии. В финале французы встретятся со сборной Испании.
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
18:52
-
18:26
-
17:32
-
16:50
-
16:01
-
15:08
-
14:29
-
13:45
-
12:56
-
12:43
-
11:13
-
10:32
-
10:16
-
00:30
- 16 сентября 2022
-
23:32
-
23:21
-
22:14
-
21:44
-
20:46
-
19:58
-
18:46
-
18:00
-
16:36
-
15:55
-
15:33
-
14:50
-
13:53
-
12:47
-
11:50
-
10:37
-
09:21
-
00:59
- 15 сентября 2022
-
23:21
-
22:15
-
22:01
Партнерский контент