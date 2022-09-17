Гомельский объяснил разгромное поражение поляков в матче с Францией

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил причины разгромного поражения сборной Польши от команды Франции.



«Польша против Словении поймала вдохновение и победила на великой мотивации. Однако сохранить такую мотивацию даже на две игры очень тяжело. Вот и опустили руки против французов, проиграв без всякой надежды», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, в четвертьфинале Польша сломила сопротивление одного из фаворитов турнира — сборной Словении.



Французы оказались намного сильнее поляков — встреча завершилась со счётом 95:54.



Теперь сборная Польши сыграет в матче за третье место против национальной команды Германии. В финале французы встретятся со сборной Испании.