Баскетболист сборной Франции отреагировал на слова Бийомбо, назвавшего его команду Африкой
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Баскетболист сборной Франции Эван Фурнье отреагировал на слова центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Бисмака Бийомбо, назвавшего предстоящий финал мужского чемпионата Европы противостоянием Испании и Африки. Напомним, в решающем матче Евробаскета-2022 сыграют Испания и Франция.
Позже Бийомбо заявил, что это была всего лишь шутка, и признался, что дружит с некоторыми французскими баскетболистами из Африки, имеющими двойное гражданство.
«Мы знаем, Бисмак, не переживай», – написал Фурнье в социальных сетях.
Финальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными Франции и Испании состоится завтра, 18 сентября. Начало встречи — в 21:30 по московскому времени.
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