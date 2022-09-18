Баскетболист сборной Франции отреагировал на слова Бийомбо, назвавшего его команду Африкой

Баскетболист сборной Франции Эван Фурнье отреагировал на слова центрового клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» Бисмака Бийомбо, назвавшего предстоящий финал мужского чемпионата Европы противостоянием Испании и Африки. Напомним, в решающем матче Евробаскета-2022 сыграют Испания и Франция.

Позже Бийомбо заявил, что это была всего лишь шутка, и признался, что дружит с некоторыми французскими баскетболистами из Африки, имеющими двойное гражданство.

«Мы знаем, Бисмак, не переживай», – написал Фурнье в социальных сетях.

Финальный матч чемпионата Европы по баскетболу между сборными Франции и Испании состоится завтра, 18 сентября. Начало встречи — в 21:30 по московскому времени.