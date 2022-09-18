Испания — Франция: во сколько финал Евробаскета-2022, где смотреть

В заключительный день Евробаскета состоится две игры — матч за третье место и финал турнира.



На стадии полуфинала не обошлось без разгрома — сборная Франции победила национальную команду Польши с разницей «+41». Сборные Испании и Германии сыграли более близкий матч, в котором сильнее оказались испанские баскетболисты.



Таким образом, в финале Евробаскета-2022 сыграют сборные Испании и Франции. В матче за третье место турнира встретятся команды Германии и Польши.



Расписание матчей финального дня Евробаскета

Дата Время Матч 18.09.2022 18:15 Германия — Польша (матч за третье место) 18.09.2022 21:30 Франция — Испания (финал)

В России оба матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» в прямом эфире.



Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.