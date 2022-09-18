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Испания — Франция: во сколько финал Евробаскета-2022, где смотреть

Испания — Франция: во сколько финал Евробаскета-2022, где смотреть
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В заключительный день Евробаскета состоится две игры — матч за третье место и финал турнира.

На стадии полуфинала не обошлось без разгрома — сборная Франции победила национальную команду Польши с разницей «+41». Сборные Испании и Германии сыграли более близкий матч, в котором сильнее оказались испанские баскетболисты.

Таким образом, в финале Евробаскета-2022 сыграют сборные Испании и Франции. В матче за третье место турнира встретятся команды Германии и Польши.

Расписание матчей финального дня Евробаскета

ДатаВремяМатч
18.09.202218:15Германия — Польша (матч за третье место)
18.09.202221:30Франция — Испания (финал)

В России оба матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» в прямом эфире.

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.

«Никто на нас не рассчитывал». Сборная Испании пробилась в финал Евробаскета-2022! «Никто на нас не рассчитывал». Сборная Испании пробилась в финал Евробаскета-2022!
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