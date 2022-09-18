Испания — Франция: во сколько финал Евробаскета-2022, где смотреть

В заключительный день Евробаскета состоится две игры — матч за третье место и финал турнира.
На стадии полуфинала не обошлось без разгрома — сборная Франции победила национальную команду Польши с разницей «+41». Сборные Испании и Германии сыграли более близкий матч, в котором сильнее оказались испанские баскетболисты.
Таким образом, в финале Евробаскета-2022 сыграют сборные Испании и Франции. В матче за третье место турнира встретятся команды Германии и Польши.
Расписание матчей финального дня Евробаскета
|Дата
|Время
|Матч
|18.09.2022
|18:15
|Германия — Польша (матч за третье место)
|18.09.2022
|21:30
|Франция — Испания (финал)
В России оба матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» в прямом эфире.
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу изначально боролись 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.
- 18 сентября 2022
-
10:08
-
09:26
-
09:00
-
00:49
-
00:06
- 17 сентября 2022
-
23:43
-
22:48
-
22:46
-
21:42
-
20:39
-
20:02
-
18:52
-
18:26
-
17:32
-
16:50
-
16:01
-
15:08
-
14:29
-
13:45
-
12:56
-
12:43
-
11:13
-
10:32
-
10:16
-
00:30
- 16 сентября 2022
-
23:32
-
23:21
-
22:14
-
21:44
-
20:46
-
19:58
-
18:46
-
18:00
-
16:36
-
15:55