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Руди Гобер прокомментировал вылет главных фаворитов Евробаскета-2022

Руди Гобер прокомментировал вылет главных фаворитов Евробаскета-2022
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Лидер сборной Франции Руди Гобер высказался о неожиданных вылетах сборных Словении, Сербии и Греции на ранних стадиях плей-офф чемпионата Европы 2022 года.

«Меня впечатлила игра сборной Польши. Ни для кого не секрет, что любая команда и любой игрок может совершить, что угодно, но я действительно остался под впечатлением. Словения отыгралась у Польши, даже вышла вперёд, но они продолжили играть в свой баскетбол, а это многое значит.

Характер их команды говорит о том, что в баскетболе и в спорте в целом возможно всё.

В одном матче может случиться, что угодно. Это не серия плей-офф, где у тебя может быть семь матчей, чтобы выиграть. Все одна игра, мы уже не раз увидели это. Франция тоже дважды чуть не проиграла», — приводит слова Гобера Basket News.

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