Шрёдер: Германия 17 лет ждала эту медаль

Разыгрывающий сборной Германии Денис Шрёдер поделился ожиданиями от предстоящего матча за третье место на чемпионате Европы 2022 года с национальной командой Польши.
«Мы хотим выиграть медали и если это произойдёт, то мы войдём в историю. Этой мотивации нам хватит на всю команду, все настроены только на победу. Германия 17 лет ждала эту медаль. Сейчас мы можем написать новую страницу истории сборной и ради этого стоит показать все свои навыки и умения.
Ещё перед стартом турнира мы ставили цель — выиграть медаль. Это по-прежнему возможно, нужно лишь выиграть Польшу», — цитирует Шрёдера Basket News.
Матч за бронзовые медали чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Польши и Германии состоится 18 сентября в Берлине, в 18:15 мск.
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