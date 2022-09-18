Видич рассказал, кого будет поддерживать в финале Евробаскета-2022

Главный тренер «Автодора» Небойша Видич рассказал, кого будет поддерживать в финальном матче чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд — 2022. По словам наставника саратовского клуба, его симпатии на стороне сборной Испании.



«По финалу Евробаскета — я не знаю, кто выиграет, но все мои симпатии на стороне Испании, потому что они выиграли больше матчей как настоящая команда», – сказал Небойша Видич в видео, опубликованном в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.



Напомним, сегодня, 18 сентября, в Берлине (Германия) состоится финал Евробаскета-2022, в котором сборная Франции сыграет с национальной командой Испании. Начало противостояния — в 21:30 мск.

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