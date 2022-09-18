Скариоло: Испания — не фаворит финала Евробаскета

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Франции.



«Нужно будет играть умно, использовать наши ограниченные ресурсы. Игра один в один не подойдёт против соперника с действительно большими физическими и техническими способностями. Франция давно играет этим составом, у них игроки из НБА и Евролиги. Мы не фавориты, но нам уже удавалось побеждать в таком статусе.



Необходимо иметь несколько эффективных планов, потому что всегда есть риск, что что-то не получится. Сложная задача будет у игроков, которым предстоит не удариться о защитную стену Руди Гобера», — приводит слова Скариоло Basket News.