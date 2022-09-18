Вилли Эрнангомес стал MVP Евробаскета-2022

Испанский баскетболист Вилли Эрнангомес, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс», признан самым ценным игроком (MVP) мужского чемпионата Европы, который завершился сегодня, 18 сентября.

В финальном матче соревнований сборная Испании со счётом 88:76 обыграла команду Франции. Самым результативным игроком встречи стал представитель «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков.

Напомним, Евробаскет-2022 принимали сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу поборолись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.