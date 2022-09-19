Французские баскетболисты сняли медали во время награждения сборной Испании на Евробаскете
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Сборная Франции единодушно отреагировала на второе место в мужском чемпионате Европы, который завершился вчера, 18 сентября. Во время награждения победителей французы покинули площадку, а Эван Фурнье и Руди Гобер сняли свои медали.
Напомним, в финальном матче Евробаскета-2022 сборная Испании обыграла команду Франции со счётом 88:76.
Самым результативным игроком встречи стал представитель «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков. Хуан также был признан лучшим игроком матча, а его старший брат Вилли стал лучшим игроком турнира.
За победу поборолись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Новость по темеВилли Эрнангомес стал MVP Евробаскета-2022
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