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Французские баскетболисты сняли медали во время награждения сборной Испании на Евробаскете

Французские баскетболисты сняли медали во время награждения сборной Испании на Евробаскете
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Сборная Франции единодушно отреагировала на второе место в мужском чемпионате Европы, который завершился вчера, 18 сентября. Во время награждения победителей французы покинули площадку, а Эван Фурнье и Руди Гобер сняли свои медали.

Напомним, в финальном матче Евробаскета-2022 сборная Испании обыграла команду Франции со счётом 88:76.

Самым результативным игроком встречи стал представитель «Торонто Рэпторс» Хуан Эрнангомес, записавший в свой актив 27 очков. Хуан также был признан лучшим игроком матча, а его старший брат Вилли стал лучшим игроком турнира.

За победу поборолись 24 национальные команды, которые были разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф вышли по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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