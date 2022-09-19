Шрёдер отдаст свою медаль экс-капитану сборной Германии, не попавшему на Евробаскет

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шрёдер поделился эмоциями после победы в матче за бронзовые медали чемпионата Европы 2022 года с национальной командой Польши.
Сборная Германии одержала победу со счётом 82:69 и впервые за 17 лет выиграла медали на Евробаскете.
«Мы работали ради этого все те восемь-девять лет, что я провёл в сборной. Мы хотели чего-то подобного. Конечно, всем хочется выиграть золото, но первоочерёдной целью для нас была медаль. Нужно узнать, дадут ли нам ещё один экземпляр. Если нет, то свою медаль я отдам Робину Бенцингу», — цитирует Шрёдера Basket News.
Бенцинг был со сборной на летних сборах, но в итоговую заявку на Евробаскет-2022 не попал. 33-летний баскетболист выступал за сборную Германии на пяти чемпионатах Европы и двух чемпионатах мира, долгое время Бенцинг был капитаном команды.
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