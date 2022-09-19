Шрёдер: Леброн сказал, что он рад, что я вернулся в «Лейкерс»

Немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер высказался по поводу своего возвращения в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Леброн сказал, что он рад, что я вернулся в команду. Это незаконченное дело. В тот год, когда я был там, там не было болельщиков. Там был коронавирус. В этом году, надеюсь, всё будет хорошо, все будут здоровы, и тогда мы попытаемся чего-то добиться. Я общался с «Лейкерс» последние три месяца. Я знал, что возвращаюсь, но не хотел торопиться», — приводит слова Шрёдера Basket News.
Напомним, ранее «Лейкерс» объявили о подписании контракта со Шрёдером. Он уже выступал за калифорнийский клуб в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 – в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.
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