Шрёдер: Леброн сказал, что он рад, что я вернулся в «Лейкерс»

Немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер высказался по поводу своего возвращения в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Леброн сказал, что он рад, что я вернулся в команду. Это незаконченное дело. В тот год, когда я был там, там не было болельщиков. Там был коронавирус. В этом году, надеюсь, всё будет хорошо, все будут здоровы, и тогда мы попытаемся чего-то добиться. Я общался с «Лейкерс» последние три месяца. Я знал, что возвращаюсь, но не хотел торопиться», — приводит слова Шрёдера Basket News.

Напомним, ранее «Лейкерс» объявили о подписании контракта со Шрёдером. Он уже выступал за калифорнийский клуб в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 64 матчах (29 – в старте) за «Бостон Селтикс» и «Хьюстон Рокетс», набирая в среднем 13,5 очка за игру.