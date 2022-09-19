Инсайдер: «Нетс» подписали Морриса, чтобы его уважали Дюрант и Ирвинг
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Авторитетный инсайдер НБА Марк Стейн прокомментировал новость о переходе американского ветерана Маркифа Морриса в «Бруклин Нетс».
«Нетс» одержимы идеей добавить ветерана, который смог бы завоевать уважение звёзд — Дюранта и Ирвинга. Они верят, что Моррис способен высказаться в случае необходимости, как он делал это в «Лейкерс» рядом с Леброном и Дэвисом», – написал Стейн в рамках своей колонки.
Напомним, Моррис перешёл в команду из Нью-Йорка на правах свободного агента. Контракт с Маркифом рассчитан на один сезон. Если Маркиф останется в составе к первому матчу сезона-2022/2023, то его соглашение станет гарантированным на сумму в $ 500 тыс., 10 декабря эта сумма вырастет до $ 1 млн, а 10 января его контракт станет полностью гарантированным.
Новость по темеМаркиф Моррис стал игроком «Бруклина»
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