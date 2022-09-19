Грег Попович поздравил Бекки Хэммон с титулом в WNBA

Главный тренер «Сан-Антони Сперс» Грег Попович поздравил бывшего ассистента техасского клуба Бекки Хэммон. Ранее Хэммон стала чемпионом WNBA с командой «Лас-Вегас».



«Мы в восторге от тренера Хэммон и её работы. Победа а чемпионате в дебютный сезон это невероятное достижение для начинающего тренера. Но меня не удивляет её успех. Бекки в очередной раз доказала, что у неё есть уникальное понимание баскетбола и страсть к игре.



Хочу поздравить Бекки, её игроков и всю организацию «Эйсес». Они показывали хорошую игру на протяжении всего сезона, за ними было приятно наблюдать», — приводит слова Поповича пресс-служба «Сан Антонио».



Хэммон стала первым тренером-дебютантом, выигравшим WNBA. Ранее Хэммон также была признана лучшим тренером сезона. Стоит отметить, что для «Лас-Вегаса» это первый титул в истории клуба.



В финальной серии команда обыграла «Коннектикут» со счётом 3-1. В решающем матче «Лас-Вегас» одержал победу — 78:71. Самым ценным игроком финальной серии была признана Челси Грэй, которая в плей-офф набирала в среднем 18,3 очка и отдавала шесть результативных передач.

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