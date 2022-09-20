Новицки: у немецкого баскетбола радужное будущее
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Легендарный немецкий баскетболист НБА Дирк Новицки подвёл итоги выступления национальной сборной на прошедшем мужском чемпионате Европы.
Напомним, команда Германии дошла до полуфинала соревнований, где со счётом 91:96 уступила будущим триумфаторам сборной Испании. В матче за третье место немецкие баскетболисты со счётом 82:69 разгромили команду Польши. Самым результативным участником встречи стал игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер.
«Топовые игроки по-прежнему молоды. Я верю, что у немецкого баскетбола радужное будущее», – приводит слова Новицки издание Basket News.
Ранее в интервью Шрёдер заявил, что отдаст свою медаль Евробаскета-2022 пятикратному участнику европейских первенств соотечественнику Робину Бенцингу.
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