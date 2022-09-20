Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новицки: у немецкого баскетбола радужное будущее

Новицки: у немецкого баскетбола радужное будущее
Комментарии

Легендарный немецкий баскетболист НБА Дирк Новицки подвёл итоги выступления национальной сборной на прошедшем мужском чемпионате Европы.

Напомним, команда Германии дошла до полуфинала соревнований, где со счётом 91:96 уступила будущим триумфаторам сборной Испании. В матче за третье место немецкие баскетболисты со счётом 82:69 разгромили команду Польши. Самым результативным участником встречи стал игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер.

«Топовые игроки по-прежнему молоды. Я верю, что у немецкого баскетбола радужное будущее», – приводит слова Новицки издание Basket News.

Ранее в интервью Шрёдер заявил, что отдаст свою медаль Евробаскета-2022 пятикратному участнику европейских первенств соотечественнику Робину Бенцингу.

Новость по теме
Шрёдер отдаст свою медаль экс-капитану сборной Германии, не попавшему на Евробаскет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022