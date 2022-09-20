Матеуш Понитка не уверен, что продолжит выступать за сборную Польши
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Польский баскетболист Матеуш Понитка признался, что пока не знает, будет ли он продолжать карьеру в национальной сборной.
«Посмотрим, что будет за это время. Я не знаю, как всё сложится. Пока сложно сказать, как много матчей ещ1 проведу в составе национальной команды. Мне нужно обсудить это с президентом федерации», — приводит слова Матеуша Понитки BasketNews.
По итогам чемпионата Европы 2022 года сборная Польши заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзовые медали национальной команде Германии.
Понитка на прошедшем Евробаскете стал третьим игроком в истории турнира, оформившим трипл-дабл — в 1/4 финала со сборной Словении (90:87) Понитка набрал 26 очков, сделал 16 подборов и отдал 10 результативных передач.
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