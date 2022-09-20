Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матеуш Понитка не уверен, что продолжит выступать за сборную Польши

Матеуш Понитка не уверен, что продолжит выступать за сборную Польши
Комментарии

Польский баскетболист Матеуш Понитка признался, что пока не знает, будет ли он продолжать карьеру в национальной сборной.

«Посмотрим, что будет за это время. Я не знаю, как всё сложится. Пока сложно сказать, как много матчей ещ1 проведу в составе национальной команды. Мне нужно обсудить это с президентом федерации», — приводит слова Матеуша Понитки BasketNews.

По итогам чемпионата Европы 2022 года сборная Польши заняла четвёртое место, уступив в матче за бронзовые медали национальной команде Германии.

Понитка на прошедшем Евробаскете стал третьим игроком в истории турнира, оформившим трипл-дабл — в 1/4 финала со сборной Словении (90:87) Понитка набрал 26 очков, сделал 16 подборов и отдал 10 результативных передач.

Новость по теме
Германия стала бронзовым призёром Евробаскета, обыграв Польшу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022