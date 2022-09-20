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Сборная Франции лишилась ключевого игрока перед стартом женского ЧМ-2022

Сборная Франции лишилась ключевого игрока перед стартом женского ЧМ-2022
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Женская сборная Франции по баскетболу не сможет рассчитывать на своего ведущего защитника Марин Жоанне на предстоящем чемпионате мира – 2022, который пройдёт в Австралии с 22 сентября по 1 октября.

Жоанне получила травму бедра в контрольном матче со сборной США в рамках подготовки к чемпионату мира. Минимальный срок восстановления баскетболистки составит 10 дней, и тренерский штаб сборной Франции принял решение вывести одного из лидеров из заявки на турнир.

Полная заявка сборной Франции на чемпионат мира – 2022 выглядит так:

Лиза Беркани, Марин Фоту, Алексия Шартеро, Сара Мишель, Илиана Рупер, Ана Тадич, Габби Уильямс, Хелена Сиак, Марьем Бадьян, Маминьян Туре, Мари-Ив Паже, Кендра Чери.

Сборная Франции сыграет в группе с Сербией, Канадой, Австралией, Мали и Японией.

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