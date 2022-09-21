В ФИБА заявили, что не могут помочь Грайнер вернуться в США

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Закглис прокомментировал ситуацию с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер и отметил, что в данном случае Международная федерация баскетбола не может ничем помочь.



«ФИБА не играет здесь никакой роли, это за рамками нашей компетенции. Это юридическое дело, и тут в игру вступают политические и геополитические факторы. Безусловно, нам бы хотелось, чтобы одна из лучших баскетболисток мира скорее вернулась на площадку.



Думаю, есть определённые юридические и политические процедуры, которые рано или поздно помогут Грайнер вновь взять в руки мяч и показать свой высокий уровень», — приводит слова Закглиса ABC.



Бриттни Грайнер в августе была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.