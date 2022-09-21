Тренер сборной США: мы будем думать о Грайнер на ЧМ, никто не будет играть под её номером

Главный тренер женской сборной США Шерил Рив рассказала, что команда во время чемпионата мира будет постоянно думать о задержанной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер.

«Мысленно мы стараемся оставаться сильными для Бриттни и делаем для этого всё возможное. Игроки думают об этом каждый день. Это очень тяжело, особенно сейчас, когда мы участвуем в чемпионате мира. Она — частичка всех нас, поэтому нам непросто. В связи с этим никто не будет носить 15-й номер, под которым она играла. Это будет поддержкой для неё, Бриттни будет мысленно с нами», — приводит слова Рив Yahoo Sports.

Бриттни Грайнер в августе 2022 года была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду наркотиков.

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Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: