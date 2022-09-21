Экс-игрок «Зенита» близок к переходу в «Панатинаикос»

Игрок «Реджо-Эмилии» и сборной Польши Матеуш Понитка близок к переходу в греческий «Панатинаикос», сообщает SDNA. По информации источника, баскетболист ещё не подписал контракт с клубом, но стороны достигли определённого соглашения. Окончательное решение может быть объявлено сегодня или 22 сентября.

Напомним, Понитка покинул санкт-петербургский «Зенит» в апреле 2022 года, в ходе сезона Единой лиги ВТБ. За три сезона в составе «Зенита» Матеуш принял участие в 71 матче Евролиги, в которых в среднем набирал 7,5 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал 5 подборов, а также в 42 встречах Единой лиги ВТБ (7,7 очка, 3 передачи, 3,8 подбора).

На прошедшем чемпионате Европы Понитка со сборной Польши занял четвёртое место.

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