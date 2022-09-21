«Добро пожаловать в ГУЛАГ». Французского новичка «Зенита» раскритиковали в соцсетях

Игрока сборной Франции Томаса Эртеля раскритиковали после информации о его переходе в санкт-петербургский «Зенит».

«Добро пожаловать в ГУЛАГ», — написал один из пользователей.

«Теперь забудь о сборной Франции», — добавил другой пользователь.

«Томас, ты ходячий позор», — обратился к баскетболисту один из юзеров.

«Теперь ты будешь призван в российскую армию», — написал пользователь.

«Единственный парень, которого отстраняли и «Барселона», и «Реал». А теперь ещё и сборная Франции присоединится? Для такого явно надо обладать особым талантом», — прокомментировал другой юзер.

«Деньги не пахнут, да, Томас?» — обратился к Эртелю один из подписчиков.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Эртеля сегодня, 21 сентября. Так как до этого игрок подписал соглашение с Французской федерацией баскетбола, которое запрещает переходить в клубы из России и Беларуси, он будет исключён из состава национальной команды.

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