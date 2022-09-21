Главный тренер УНИКСа: в Европе нас считали одной из самых ярких команд

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович признался, что в Европе многие считали казанский клуб одной из самых ярких команд минувшего сезона.
«Я понял, что нам удалось сделать в прошлом сезоне, только когда начал ездить по Европе и общаться с разными людьми из баскетбола. Все как один говорят о нас как об одной из самых ярких команд сезона. Все уверены, что мы смогли бы выйти в плей-офф.
Что и говорить: на момент отстранения российских клубов мы были выше в таблице, чем будущий чемпион «Эфес». В последний месяц перед отстранением нам немного помешал коронавирус, но после него, я уверен, мы бы пришли в норму. Однако это уже история, нужно двигаться дальше», — сказал Перасович в интервью «БИЗНЕС Online».
Также Перасович рассказал, как воспринял ситуацию с отъездом многих лидеров после отстранения российских команд от международных турниров.
«Мне было очень тяжело. Помню, как на тренировках у нас было всего семь игроков… У меня никогда не случалось таких ситуаций в карьере. Нам требовалось собирать абсолютно новую команду, и, к счастью, мы справились с этим вместе с клубом», — добавил Перасович.
Надаль выпустил ролик в поддержку сборной Испании по баскетболу:
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