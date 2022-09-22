Марцин Гортат: Понитка доказал, что он хороший спортсмен

Бывший игрок НБА Марцин Гортат похвально высказался о форварде сборной Польши Матеуше Понитке. Ранее Гортат его раскритиковал.



«Давайте расставим факты по порядку. Я никогда не говорил, что Матеуш Понитка разрушил сборную Польши или что он плохой баскетболист. Он доказал, что он хороший спортсмен. Никто никогда не ставил это под сомнение. Матеуш показал, что он лидер сборной на этом турнире, и провёл феноменальный матч со Словенией, войдя в историю Евробаскета.



Хотя я считаю, что были матчи, где он был менее заметен. Но это из-за того, что соперники хорошо подготовились к матчу и знали, как с ним справляться. Непросто быть лидером в командном виде спорта. Давайте проясним: поскольку он является лидером четвёртой команды в Европе, это означает, что он проделал фантастическую работу», — приводит слова Гортат Basket News.

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