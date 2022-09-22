Сарвер объявил о продаже «Финикса» после расистского скандала и травли общественности

Владелец «Финикс Санз» и «Финикс Меркьюри» Роберт Сарвер объявил о продаже клубов.

В ноябре прошлого года журналист ESPN Бакстер Холмс опубликовал статью, в которой обвинил Сарвера в расизме и женоненавистничестве. На основании этой статьи НБА провела собственное расследование. Отмечается, что в ходе разбирательств было опрошено более 320 человек и изучено более 80 000 материалов по делу. В итоге обвинения были доказаны.

«Слова, о которых я глубоко сожалею, теперь омрачают почти два десятилетия работы по созданию организаций, которые объединяли людей — и укрепляли район Финикса — благодаря объединяющей силе профессионального мужского и женского баскетбола.



Как человек верующий, я верю в искупление и путь к прощению. Я ожидал, что годичная дисквалификация комиссара даст мне время сосредоточиться, загладить свою вину и убрать личные разногласия из команд, которые я и многие болельщики любим.



Но в нашем нынешнем непрощающем климате стало до боли ясно, что это уже невозможно — всё хорошее, что я сделал или ещё могу сделать, перевешивается тем, что я сказал в прошлом. По этим причинам я начинаю процесс поиска покупателей для «Санз» и «Меркьюри».



Я не хочу отвлекать эти две команды и прекрасных людей, которые так усердно работают, чтобы подарить радость баскетбола болельщикам по всему миру. Я хочу лучшего для этих двух организаций, игроков, сотрудников, болельщиков, сообщества, моих коллег-владельцев, НБА и WNBA. Это наилучший вариант действий для всех.



А пока я буду продолжать работать над тем, чтобы стать лучше и продолжать оказывать значимую поддержку обществу. Спасибо, что продолжаете болеть за «Санз» и «Меркьюри», принимая силу, которой обладает спорт, чтобы объединить нас», — написал Сарвер в социальных сетях.