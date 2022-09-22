Томаса Эртеля отстранят от чемпионата мира и Олимпиады, если он сыграет за «Зенит»

Французский новобранец «Зенита» Томас Эртель может быть отстранён от участия в играх за сборную на чемпионате мира и Олимпиаде, сообщает федерация баскетбола Франции. Это произойдёт, если разыгрывающий примет участие в матче за санкт-петербургскую команду.
«Французская федерация баскетбола через «Твиттер» узнала, что «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о подписании однолетнего контракта с Томасом Эртелем. В конце июля игрок подписал соглашение о том, что он не намерен и не планирует подписывать контракт с российским или белорусским клубом. Если Томас Эртель будет играть за «Зенит», это обязательство не будет соблюдаться, и тогда разыгрывающий перестанет соответствовать критериям отбора на следующие международные соревнования, включая Олимпийские игры 2024 года, в соответствии с решением, принятым Федеральным бюро 28 июля», — говорится в заявлении федерации.
Эртель подписал контракт с «Зенитом» вчера, 21 сентября.
Напомним, незадолго до чемпионата Европы 2022 года Французская федерация баскетбола обязала всех игроков сборной подписать соглашение, которое запрещает им переходить в клубы из России и Беларуси. В противном случае игрок будет исключён из состава национальной команды. Эртель был в числе баскетболистов, подписавших эту бумагу.
На прошедшем чемпионате Европы по баскетболу Франция дошла до финала, где уступила Испании. Эртель был одним из лидеров команды.
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