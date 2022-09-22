«Локомотив-Кубань» проиграл «Партизану» в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ

Сербский «Партизан» переиграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче 1-го тура групповой стадии Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Москве и завершилась победой сербов со счётом 92:70.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тристан Вукчевич, набравший 17 очков. Ещё 16 баллов на свой счёт записал Данило Анджушич.



В составе «Локомотива-Кубань» 19 очков на свой счёт записал Джейлен Бэрфорд.



В следующем матче «Партизан» сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», тот же соперник ждёт и сербский коллектив. Железнодорожники свой матч с «Зенитом» проведут 23 сентября, сербы — 24 сентября.



Всего в турнире принимают участие шесть команд. ЦСКА, УНИКС и «Мега» выступают в группе Б, в группе А оказались санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань» и сербский «Партизан».



Победители групп сыграют между собой в матче за победу в турнире, обладатели вторых мест — за бронзовые медали, третьи команды в группах разыграют между собой пятое место в турнире. Финал соревнований пройдёт 25 сентября.

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