«Бостон» отстранил главного тренера Име Удоку за интимные отношения с работницей клуба

«Бостон Селтикс» официально объявил об отстранении главного тренера Име Удоки на предстоящий сезон.
Причиной стали интимные отношения Удоки с женщиной из персонала «Селтикс», что, несмотря на обоюдное согласие, нарушает кодекс клуба и корпоративную этику, так как женщина из персонала формально является подчинённой главного тренера, который занимает одну из высших ступеней в иерархии клуба.
Удока пока отстранён от работы лишь на сезон-2022/2023. Решение о его будущем будет приниматься позднее. Исполнять обязанности главного тренера будет ассистент Удоки Джо Маззулла.
«Я бы хотел принести извинения игрокам, болельщикам, клубу и своей семье за то, что всех подвёл. Я принимаю вынесенное решение и из уважения к причастным не буду больше давать комментариев», — приводит слова Удоки пресс-служба «Бостона».
В минувшем сезоне Име Удока, возглавивший «Селтикс» год назад, вывел команду в финал НБА, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (2-4).
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