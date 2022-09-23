Боян Богданович переходит в «Детройт»

Форвард сборной Хорватии и «Юты Джаз» Боян Богданович близок к переходу в «Детройт Пистонс» в рамках обмена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
«Юта» в обмен на 33-летнего баскетболиста получит тяжёлого форварда Келли Олиника и разыгрывающего Сэйбена Ли.
Боян Богданович с 2014 году выступает в НБА, а последние три сезона хорват провёл в составе «Юты». В минувшем сезоне форвард принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 18,1 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,7 результативной передачи.
Также Богданович летом выступил со сборной Хорватии на чемпионате Европы. Там его команда дошла до 1/8 финала, где уступила Финляндии.
Олиник в прошлом сезоне в 40 сыгранных матчах набирал в среднем 9,1 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,8 результативной передачи.
Сэйбен Ли сыграл в 37 матчах и завершил сезон с показателями 5,6 очка, 2,3 подбора, 2,9 передачи в среднем за игру.
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