Нандо Де Коло раскритиковал решения тренера сборной Франции на Евробаскете

Французский баскетболист Нандо Де Коло, выступающий за клуб «Асвел», высказался о решениях главного тренера сборной Франции Венсана Колле во время чемпионата Европы.



Сам Де Коло не поехал на Евробаскет-2022. Сборная Франции стала серебряным призёром турнира, проиграв в финале Испании (76:88).



«Я считаю, что в финале была выбрана неправильная тактика. В первой половине мы позволили испанцам играть в свой баскетбол, но должны были взять игру в свои руки хотя бы во второй половине. Нужно извлечь уроки и двигаться вперёд, несмотря на то, что принять серебро очень сложно. Сейчас легко говорить, что были допущены ошибки, но будь я там, то всё равно сказал бы об этом.



Мы теряли много мячей. Когда Эртель или Фурнье совершают потери, пытаясь созидать, это не проблема. Но мы теряли их просто так. Вместо того, чтобы контролировать игру, мы сражались. Испания лучше знала, что и как ей нужен делать. Отдавать мяч Гоберу каждый раз, это не лучший вариант. Мы знаем в каком стиле Руди будет более полезен и в обороне, и в атаке. Мы использовали его иначе, а должны были заставить каждую личность работать на благо команды», — приводит слова Де Коло Basketactu.

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