Бен Симмонс обвинил Шакила О'Нила в лицемерии

Защитник «Бруклин Нетс» Бен Симмонс обвинил легендарного центрового Шакила О'Нила в лицемерии.



«Я написал Шакилу в личные сообщения и спросил, почему он критикует меня, когда не знает, что именно происходит? Он всегда говорит про университетское братство, а мы с ним оба вышли из университета Луизиана Стэйт. Он называет меня братом и так далее.



Но если ты мой университетский брат, то вышел бы со мной на связь. Ведь прошли месяцы с тех пор, как всё началось. Он ни разу не связался со мной, чтобы узнать, как у меня дела», — рассказал Симмонс в подкасте Джей Джей Редика.



Симмонс по ходу сезона-2021/2022 отказался играть за «Филадельфию Сиксерс». В феврале незадолго до дедлайна его обменяли в «Бруклин Нетс». Баскетболист позже рассказал, что сталкивался с психологическими проблемами и конфликтовал с тренерами, которые, по мнению Симмонса, несправедливо к нему относились.

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