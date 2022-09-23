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Фурнье объяснил, почему французы сняли медали во время награждения Испании на Евробаскете

Фурнье объяснил, почему французы сняли медали во время награждения Испании на Евробаскете
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Капитан сборной Франции Эван Фурнье объяснил, почему игроки команды сняли медали во время награждения Испании на Евробаскете-2022. Напомним, в финальном матче французы уступили испанцам со счётом 76:88.

«Многие люди этого не понимают, но когда ты столько тренируешься ради золота, а в итоге тебя награждают серебряной или бронзовой медалью — трудно это принять. Когда мне вешают на шею серебро, чувствую себя неудачником. Мне не нужна эта медаль, я бы хотел от неё избавиться.

Дело даже не в том, что я кого-то не уважаю, просто это напоминает мне о неудаче. На душе сразу становится тяжело. Вы могли наблюдать с трибун, что вся команда была опустошена, ни у кого не было настроения. Награждение выглядело так, будто тебя утешают за проигрыш со словами: «Ты молодец, хоть и проиграл, поэтому вот тебе медаль». Это очень трудно принять», — цитирует Фурнье basket-infos.com.

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