Тренер Аргентины сделал категорическое заявление по поводу натурализации игроков

Главный тренер мужской сборной Аргентины по баскетболу Пабло Приджиони выступил против действующего правила Международной федерации баскетбола (ФИБА), которое позволяет заявлять одного натурализованного игрока на каждый матч национальных команд.

«Я всегда был против натурализации. Пока я в сборной, этого не произойдёт. Не будет даже члена тренерского штаба из другой страны. Когда я уйду, тогда они смогут решать сами. Для меня национальная сборная — это команда исключительно из наших воспитанников.

У нас ведь есть клубные турниры, где игроки со всего мира соревнуются друг с другом. И это круто. Я предпочитаю проиграть с игроками из нашей страны, чем выиграть с тем, кто не является аргентинцем», — приводит слова Приджиони Eurohoops.

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