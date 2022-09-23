Адетокунбо — первый в предсезонном рейтинге лучших игроков НБА. Джеймс — не в топ-5

Эксперты ESPN провели голосование и определили рейтинг лучших игроков НБА перед новым сезоном. Возглавил список игрок «Милуоки Бакс» и сборной Греции — Яннис Адетокунбо. На второй строчке расположился серб Никола Йокич, выступающий за «Денвер Наггетс». Тройку лучших замкнул рызыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении — Лука Дончич.



Предлагаем вашему вниманию топ-10 лучших игроков по версии ESPN:



1. Яннис Адетокунбо («Милуоки»)

2. Никола Йокич («Денвер»)

3. Лука Дончич («Даллас»)

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

5. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

6. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

7. Джейсон Тейтум («Бостон»)

8. Кевин Дюрант («Бруклин»)

9. Джа Морант («Мемфис»)

10. Девин Букер («Финикс»)

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Реакция Адетокунбо на удаление в матче с Германией.