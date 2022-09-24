Шикарный данк Жан-Шарля с навеса Уэйра в матче ЦСКА — «Мега». Видео
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Игрок ЦСКА Ливио Жан-Шарль завершил шикарный аллей-уп после навеса Каспера Уэйра от трёхочковой дуги во время матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с сербской «Мегой» (101:76).
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно в телеграм-канале «Матч! Данк».
Жан-Шарль в этой встрече оформил дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 12 подборов. Также на его счету один результативный пас. Уэйр в составе армейцев стал лучшим по количеству передач. На его счету шесть точных ассистов.
Благодаря этой победе ЦСКА досрочно занял первое место в группе и обеспечил себе выход в финал турнира, который пройдёт 25 сентября. «Мега» следующий матч группового этапа проведёт с казанским УНИКСом.
Новость по темеЦСКА разгромил «Мегу» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ
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