Шикарный данк Жан-Шарля с навеса Уэйра в матче ЦСКА — «Мега». Видео

Игрок ЦСКА Ливио Жан-Шарль завершил шикарный аллей-уп после навеса Каспера Уэйра от трёхочковой дуги во время матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с сербской «Мегой» (101:76).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно в телеграм-канале «Матч! Данк».

Жан-Шарль в этой встрече оформил дабл-дабл, набрав 18 очков и сделав 12 подборов. Также на его счету один результативный пас. Уэйр в составе армейцев стал лучшим по количеству передач. На его счету шесть точных ассистов.

Благодаря этой победе ЦСКА досрочно занял первое место в группе и обеспечил себе выход в финал турнира, который пройдёт 25 сентября. «Мега» следующий матч группового этапа проведёт с казанским УНИКСом.