Американский агент заявил, что не считает Россию опасным местом

Дэвид Кэрро, представляющий интересы нескольких баскетболистов, высказал своё мнение об обстановке в России в контексте нахождения там спортсменов и их безопасности.

«Игрокам нравится приезжать туда, потому что они могут рассчитывать на то, что им будут платить вовремя. Лига конкурентоспособна, и им не нужно дополнительно платить за квартиры и машины. Россия не так опасна, как думают люди, потому что известные события происходят на Украине, а не в России», — приводит слова агента New York Times.

Напомним, ранее Государственный департамент США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну в связи с последними событиями.

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