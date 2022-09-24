Агент новичка «Зенита»: в Техасе у всех оружие, стреляют в школах и супермаркетах

Агент американского баскетболиста Джо Томассона, в текущее межсезонье перебравшегося в «Зенит», Дэвид Карро высказался о безопасности своего клиента.



Карро отметил, что Томассона отговаривали переходить в российский чемпионат, мотивируя это тем, что в России опасно находиться.



«В Соединённых Штатах, в таких местах, как, например, Техас, все носят оружие и стреляют в школах и супермаркетах. Всё зависит от того, как вы смотрите на вещи», — приводит слова агента New York Times.



Ранее Дэвид Карро также рассказал, что посоветовал Томассону не обращать внимания на разговоры о политике.



Джо Томассон перешёл в «Зенит» из испанской «Манрезы», за которую он выступал с прошлого года. Американец подписал двухлетний контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

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