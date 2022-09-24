Кириленко рассказал, чему важно уделить внимание на фоне отстранения российских команд

Бывший капитан сборной России, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что в условиях отстранения российских команд от международных стартов основной акцент будет делаться на внутренний чемпионат и развитие своих воспитанников.

«Мы не можем участвовать в международных турнирах — так давайте больше смотреть на собственный чемпионат, растить своих воспитанников. Сегодня у нас есть возможность дать нашему резерву сделать качественный шаг вперёд», — приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ.

Напомним, весной этого года Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила сборные России всех возрастов и наши клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

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