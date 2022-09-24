«В этом виноваты Стеф, Грин, Клэй и Керр». Игуодала решил остаться в «Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказался о решении остаться в команде ещё на один сезон и в шутку обвинил в этом своих партнёров и руководителей клуба.
«Я виню в этом решении несколько человек. Стефен Карри — лишь один из тех, кого я виню. В целом я бы ещё обвинил Дрэймонда Грина, Клэя Томпсона, возможно, немного Стива Керра и Боба Майерса. Они проявили большую любовь ко мне. Помогли увидеть, как важно моё присутствие в команде даже за пределами площадки. Кроме того, Керр мне постоянно говорил, что я ему нужен и в итоге. Дрэймонд сыграл в этом большую роль, постоянно отправляя мне сообщения», — приводит слова Игуодалы NBC Sports Bay Area.
Сезон-2022/2023 станет для 38-летнего Игуодалы уже 19-м в карьере. Он становился чемпионом НБА четыре раза.
- 24 сентября 2022
-
13:47
-
13:01
-
13:00
-
12:44
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
11:54
-
11:40
-
11:15
-
11:10
-
10:31
-
09:48
-
09:12
-
08:17
-
07:25
-
07:02
-
00:55
- 23 сентября 2022
-
23:49
-
23:32
-
22:44
-
21:48
-
21:27
-
21:09
-
21:00
-
20:51
-
19:14
-
18:58
-
17:41
-
17:26
-
17:03
-
16:26
-
15:15
-
14:07
-
13:02