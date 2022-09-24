«В этом виноваты Стеф, Грин, Клэй и Керр». Игуодала решил остаться в «Уорриорз»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала высказался о решении остаться в команде ещё на один сезон и в шутку обвинил в этом своих партнёров и руководителей клуба.



«Я виню в этом решении несколько человек. Стефен Карри — лишь один из тех, кого я виню. В целом я бы ещё обвинил Дрэймонда Грина, Клэя Томпсона, возможно, немного Стива Керра и Боба Майерса. Они проявили большую любовь ко мне. Помогли увидеть, как важно моё присутствие в команде даже за пределами площадки. Кроме того, Керр мне постоянно говорил, что я ему нужен и в итоге. Дрэймонд сыграл в этом большую роль, постоянно отправляя мне сообщения», — приводит слова Игуодалы NBC Sports Bay Area.



Сезон-2022/2023 станет для 38-летнего Игуодалы уже 19-м в карьере. Он становился чемпионом НБА четыре раза.

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