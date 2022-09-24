Майкл Джордан может продать «Шарлотт Хорнетс»

Известный американский журналист Билл Симмонс сообщил, что легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан может продать акции клуба «Шарлотт Хорнетс».
«Есть «Шарлотт», который уже в скором времени станет доступен. Цена, скорее всего, окажется примерно такой же, что была выплачена за покупку «Миннесоты», но кто знает», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.
Стоит отметить, что Майкл Джордан стал мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс» ещё в 2010 году. Контрольный пакет акций клуба обошёлся экс-игроку в $ 275 млн. По состоянию на прошлый год «Шарлотт» оценивается примерно в $ 1,5 млрд.
В прошлом сезоне НБА «Хорнетс» заняли десятое место в Восточной конференции и не смогли пробиться в плей-офф напрямую. В раунде плей-ин команда уступила «Атланте» со счётом 103:132 и завершила сезон.
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