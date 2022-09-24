Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Джордан может продать «Шарлотт Хорнетс»

Майкл Джордан может продать «Шарлотт Хорнетс»
Комментарии

Известный американский журналист Билл Симмонс сообщил, что легендарный баскетболист, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан может продать акции клуба «Шарлотт Хорнетс».

«Есть «Шарлотт», который уже в скором времени станет доступен. Цена, скорее всего, окажется примерно такой же, что была выплачена за покупку «Миннесоты», но кто знает», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.

Стоит отметить, что Майкл Джордан стал мажоритарным владельцем «Шарлотт Хорнетс» ещё в 2010 году. Контрольный пакет акций клуба обошёлся экс-игроку в $ 275 млн. По состоянию на прошлый год «Шарлотт» оценивается примерно в $ 1,5 млрд.

В прошлом сезоне НБА «Хорнетс» заняли десятое место в Восточной конференции и не смогли пробиться в плей-офф напрямую. В раунде плей-ин команда уступила «Атланте» со счётом 103:132 и завершила сезон.

Новость по теме
Баскетболист «Шарлотт» обвинён в незаконном хранении марихуаны, он сможет выступать в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022